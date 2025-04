Totti vola a Mosca con il figlio per un evento sportivo: "Il più pagato di sempre, cifre a sei zeri"

"Vado in Russia in quanto uomo di sport, non da politico o diplomatico", aveva precisato Totti. "Ho sempre promosso i valori dello sport nel mondo, prima da calciatore e ora in una nuova veste. Non avrei problemi ad andare a Kiev per gli stessi motivi", ha sottolineato. La leggenda giallorosso ha poi osservato: "Se mi arrivasse una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all'evento di Mosca, non esiterei un momento a fare un passo indietro. Per il resto si tratta solo ipocrisie e speculazioni di chi vuole ottenere visibilità usando il mio nome".