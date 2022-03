25 marzo 2022 16:08

Ucraina, i rubli diventano arma di opposizione? Il "No alla guerra" dei russi passa di mano in mano sulle banconote

I pacifisti in Russia non hanno vita facile, ma continuano a gridare il loro No alla guerra. In maniera clandestina, non troppo rumorosa, ma tentando comunque di dare massima diffusione al loro messaggio. Così, dopo i nastri verdi, si diffondono nel Paese le banconote da diversi tagli, 50, 100, 200, 500, 2.000 rubli, e le monete con timbri o scritte a penna o pennarello che riportano "Niet Voinye" ("No alla guerra", appunto). E questa nuova protesta non solo circola di mano in mano tra la popolazione della Federazione, ma finisce anche, con post e foto, sui canali social dei movimenti russi d'opposizione all'invasione dell'Ucraina, diventando virale