"Tutta Italia in lockdown per il coronavirus", le nuove misure sono breaking news mondiale

Le misure anti-coronavirus che estendono a tutta Italia le restrizioni finora applicate solo nelle zone rosse sono diventate immediatamente breaking news in tutto il mondo. "L'Italia estende le misure per il coronavirus a tutta la nazione", è l'apertura della Bbc. Sulla stessa linea il francese Le Figaro, il britannico Guardian e lo spagnolo El Pais. E per il Washington Post "L'Italia estende le restrizioni ai viaggi a tutto il Paese, mettendo in lockdown 60 milioni di persone".