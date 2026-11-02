Svezia, supermercati sotto attacco hacker: frigoriferi e freezer a 70 gradi | Foto

© x
© x
© x
© x
L'attacco contro diversi punti vendita: danni per centinaia di migliaia di corone. Colpiti anche supermercati in Lussemburgo e Belgio
Tra la serata di domenica 1 e la mattina di lunedì 2 novembre, diversi supermercati dei colossi Ica e Coop sono state colpite da attacchi hacker in Svezia. Con lo stesso modus operandi già visto in Francia, i malviventi sono riusciti a innalzare a distanza la temperatura dei frigoriferi e dei congelatori in cui erano conservati migliaia di prodotti, fissando i termometri fino a 70 gradi. Attacchi simili sono stati condotti in contemporanea anche in Belgio e Lussemburgo.
Secondo diversi quotidiani locali, i danni ammontano a "centinaia di migliaia di corone". Anche i sistemi di cassa sarebbero stati messi fuori uso, ma non è chiaro se sia una questione direttamente connessa all'attacco hacker. L'azienda, che ha comunicato la provvisoria chiusura di molti suoi punti vendita, si è scusata con i clienti e ha affermato di star lavorando per ripristinare la normale operatività.