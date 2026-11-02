Tra la serata di domenica 1 e la mattina di lunedì 2 novembre, diversi supermercati dei colossi Ica e Coop sono stati colpiti da attacchi hacker in Svezia. Con lo stesso modus operandi già visto in Francia, i malviventi sono riusciti a innalzare a distanza la temperatura dei frigoriferi e dei congelatori in cui erano conservati migliaia di prodotti, fissando i termometri fino a 70 gradi. Attacchi simili sono stati condotti in contemporanea anche in Belgio e Lussemburgo.