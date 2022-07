11 luglio 2022 18:20

Patrick Zaki dopo tre anni dona i suoi capelli: "Qualcuno ne trarrà beneficio"

"Il mio ultimo taglio di capelli era stato nel 2020 prima di tornare in Egitto. Alla fine ho fatto il passo di tagliarli per la prima volta dopo tre anni". E' così che l'attivista Patrick Zaki annuncia la novità del look che può sottendere cambiamenti importanti in arrivo. O sicuramente una svolta benefica nella vita di questo studente egiziano dell'Università di Bologna che attende un nuovo processo rinviato ora a settembre dopo aver passato 22 mesi in carcere nel suo Paese. "Sono pronto a donarli a qualcuno che ne trarrà beneficio", aggiunge, infatti, nel post pubblicato sui suoi profili social, esplicitando le sue intenzioni. E chiede aiuto ai suoi follower per trovare un'organizzazione benefica che possa accettare "la sua umile donazione".