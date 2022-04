23 aprile 2022 08:11

"L'incrociatore Moskva è diventato la casa dei pesci": così il presidente degli imprenditori ucraini premia l'esercito con la sua auto di lusso

E' da sempre il simbolo del sogno americano, ora è stata arruolata nelle fila dell'esercito ucraino. La lussuosa Dodge Challenger dell'imprenditore ucraino Viktor Brestenko, presidente dell'Associazione degli spedizionieri internazionali dell'Ucraina (Ameu), è arrivata in premio ai soldati che avrebbero colpito e affondato nel Mar Nero l'ammiraglia della flotta russa. "Ora l'incrociatore Moskva è diventato la casa dei pesci", ha detto Brestenko consegnando la sua vettura. "Come promesso ai nostri difensori - ha aggiunto - ecco mia la macchina. Non si può guidare nel campo di battaglia, ma aumenta enormemente la sete di vittoria", ha aggiunto.

