Snake Island, liberati i soldati-eroi ucraini con uno scambio di prigionieri: urlarono 'vaffa' ai russi invasori

I 19 "eroi" erano diventati simbolo di resistenza

esattamente un mese fa, ovvero il 24 febbraio, uno dei primi della guerra in Ucraina, in quanto avevano registrato un video che li vedeva protagonisti mentre respingevano i nemici invasori urlando "Nave russa vai a farti fot....". Il 24 febbraio una nave russa aveva attaccato l'isola del "Serpente" ordinando ai soldati di "deporre immediatamente le armi per evitare spargimenti di sangue e morti ingiustificate" aggiungendo "altrimenti verrete bombardati". La risposta ferma, immortalata dal video poi circolato su Twitter, li aveva resi famosi in tutto il mondo. Adesso, finalmente, il lieto fine.