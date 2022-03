27 marzo 2022 09:48

A Praga attivisti imbrattano di rosso sangue l'ingresso dell'ambasciata russa: "In Ucraina è una strage"

Vernice rosso sangue a imbrattare le scale e l'ingresso dell'ambasciata della Federazione russa a Praga. Nella capitale ceca è stato un nuovo sabato di proteste contro la guerra in Ucraina. Ma alla marcia per la pace, stavolta, si è aggiunta un'azione dimostrativa ad effetto. Un gruppo di attivisti, infatti, ha preso a secchiate di vernice rossa la sede dell'ambasciata russa. "La vernice rossa simboleggia il sangue delle vittime dell'invasione russa in Ucraina, una strage", hanno spiegato ai media