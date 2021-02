Fonti del Pentagono: bombardieri Usa in Norvegia, nel mirino Artico e Russia

L'aviazione militare americana dispiegherà bombardieri B-1 in Norvegia per la prima volta. Una mossa che manda un chiaro segnale a Mosca: gli Usa opereranno nella regione strategica dell'Artico e difenderanno gli alleati nell'area contro eventuali aggressioni russe. Secondo fonti del Pentagono citate dalla Cnn, i bombardieri e circa 200 militari della base Dyess in Texas saranno trasferiti alla base di Orland.

L'emittente americana, citando diversi funzionari della Difesa americana, spiega che "quattro bombardieri B-1 della US Air Force e circa 200 membri del personale della Dyess Air Force in Texas inizieranno nelle prossime tre settimane le missioni nel Circolo Polare Artico e nello spazio aereo internazionale al largo della Russia nordoccidentale".

La Cnn ricorda che "negli ultimi mesi, il Pentagono ha utilizzato gruppi simili di bombardieri B-52 in Medio Oriente come mezzo per dimostrare la capacità degli Stati Uniti di spostare rapidamente le risorse militari in regioni potenzialmente tese. Queste missioni di bombardieri richiedono settimane per essere pianificate, quindi il dispiegamento in Norvegia e' in lavorazione da un po' di tempo, dicono i funzionari".