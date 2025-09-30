Flotilla verso Gaza, la Marina lancia l’ultimo avviso: "Chi vuole può salire sulla Alpino"

L'intera vicenda è seguita con attenzione crescente da organizzazioni umanitarie, governi e opinione pubblica. L'Unione europea ha lanciato appelli alla prudenza, mentre diversi osservatori ricordano come operazioni simili in passato abbiano avuto esiti drammatici. Il clima nella zona resta teso. Secondo fonti vicine agli organizzatori, alcune imbarcazioni della Flotilla avrebbero subito danni tecnici e segnalano di essere sorvegliate da droni non identificati. Tuttavia, il gruppo ha annunciato l'intenzione di proseguire la missione, affermando che "il blocco navale non può giustificare la restrizione di diritti in acque internazionali". Nelle prossime ore, l'attenzione si concentrerà sull'eventuale risposta degli attivisti all'invito italiano e sul raggiungimento della soglia critica delle 150 miglia, oltre la quale le opzioni diplomatiche e operative rischiano di ridursi drasticamente.