Florida, muore annegato nel tentativo di salvare un gabbiano impigliato nella lenza
Solo due settimane prima della tragedia, la famiglia aveva festeggiato il primo compleanno della figlia più piccola. Amici e familiari lo descrivevano come un "marito e padre meraviglioso"
Stava pescando assieme ad alcuni amici quando, improvvisamente, un gabbiano si è impigliato accidentalmente nella sua lenza. Vedendo la situazione, William "Stone" Romberg, 31enne originario della città di Atlanta, Georgia, decide di tuffarsi in mare per cercare di liberare l'uccello. La situazione, però, si complica fin dall'inizio. Durante il tentativo di salvataggio del gabbiano, la sua mano è rimasta impigliata all'amo da pesca. Poi la tragedia. Mentre cerca di nuotare verso la riva la corrente lo trascina sempre più a largo, facendolo poi annegare. L'incidente è avvenuto domenica 25 ottobre scorso nelle acque della Florida di Phillips Inlet, vicino ai Pinnacle Port Condominiums, nell'area di Panama City Beach. L'uomo lascia la moglie Taylor e due figlie piccole di uno e di tre anni.
Conosciuto e apprezzato dalla comunità
William "Stone" Romberg non era un visitatore occasionale. Egli lavorava nella zona di Panama City Bech ed era una figura molto conosciuta nella comunità locale di Carillon Beach. "La nostra famiglia di Carillon Beach piange la dolorosa perdita di Stone Romberg, un membro caro della nostra comunità la cui scomparsa ha toccato molti dei nostri proprietari, dello staff e del team di servizi sulla spiaggia", ha condiviso su Facebook l'Hoa di Carillon Beach. "La sua gentilezza ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo conoscevano e la sua mancanza si farà profondamente sentire", lo ricorda così La Dolce Vita Beach Service, l'azienda per cui Romberg lavorava come responsabile dei servizi balneari.
Dopo la tragedia, amici e familiari hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per sostenere la moglie Taylor e le due figlie della coppia.