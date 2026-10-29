William "Stone" Romberg non era un visitatore occasionale. Egli lavorava nella zona di Panama City Bech ed era una figura molto conosciuta nella comunità locale di Carillon Beach. "La nostra famiglia di Carillon Beach piange la dolorosa perdita di Stone Romberg, un membro caro della nostra comunità la cui scomparsa ha toccato molti dei nostri proprietari, dello staff e del team di servizi sulla spiaggia", ha condiviso su Facebook l'Hoa di Carillon Beach. "La sua gentilezza ha lasciato un segno indelebile in tutti coloro che lo conoscevano e la sua mancanza si farà profondamente sentire", lo ricorda così La Dolce Vita Beach Service, l'azienda per cui Romberg lavorava come responsabile dei servizi balneari.