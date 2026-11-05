Aveva scelto di festeggiare i suoi 97 anni come aveva sempre fatto: tra amici, musica, qualche buon bicchiere e una festa a tema Halloween organizzata nella sua California. Così, dopo aver ballato sulle note di Stayin' Alive dei Bee Gees e aver ricevuto il tradizionale "Happy Birthday" dagli amici e parenti, Vito è morto durante il party. Una fine tanto improvvisa quanto insolita che, secondo chi lo conosceva, assomiglia molto a quella che lui stesso avrebbe voluto: circondato dalle persone care e con la sua musica preferita in sottofondo. Le cause del decesso non sono ancora note. Un amico, però, ha raccontato che il 97enne soffriva di alcuni problemi di salute di cui familiari e conoscenti non conoscevano la reale gravità.