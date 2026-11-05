Gli cantano "happy birthday" per i 97 anni: muore durante il party dopo aver bevuto e ballato
Poco prima del decesso aveva ballato "Stayin' Alive" dei Bee Gees. Per chi lo conosceva, è l'"uscita di scena drammatica" che avrebbe sempre voluto
© Dal Web
Aveva scelto di festeggiare i suoi 97 anni come aveva sempre fatto: tra amici, musica, qualche buon bicchiere e una festa a tema Halloween organizzata nella sua California. Così, dopo aver ballato sulle note di Stayin' Alive dei Bee Gees e aver ricevuto il tradizionale "Happy Birthday" dagli amici e parenti, Vito è morto durante il party. Una fine tanto improvvisa quanto insolita che, secondo chi lo conosceva, assomiglia molto a quella che lui stesso avrebbe voluto: circondato dalle persone care e con la sua musica preferita in sottofondo. Le cause del decesso non sono ancora note. Un amico, però, ha raccontato che il 97enne soffriva di alcuni problemi di salute di cui familiari e conoscenti non conoscevano la reale gravità.
Il segreto della longevità
A raccontare la storia è stata Eden Malinoff, 24enne pasticcera di Los Angeles e vicina di casa del festeggiato. Per l'occasione aveva preparato una torta al cioccolato e vino rosso ispirata a uno dei consigli più curiosi che Vito le aveva confidato. "Quando gli ho chiesto il segreto per vivere così a lungo, mi ha detto di non bere mai liquori economici", ha raccontato la giovane. Nel video pubblicato su TikTok, il 97enne appare sorridente, applaude, si muove a ritmo di musica e si gode ogni momento della festa, confermando la fama di uomo allegro e instancabile che amici e conoscenti gli attribuivano.
"Era l'anima della festa"
Chi gli stava vicino lo descrive come una persona capace di mettere in ombra invitati molto più giovani. "A 24 anni non riuscivo a stargli dietro, era l'anima della festa", ha raccontato Malinoff, ricordando l'energia con cui affrontava la vita nonostante l'età. La serata ha poi preso una piega inattesa poco dopo gli auguri di compleanno, ma il ricordo lasciato dal 97enne resta quello di un uomo che ha vissuto fino all'ultimo con lo stesso entusiasmo. "Ha fatto un'uscita di scena drammatica. Ma se avesse potuto scegliere come andarsene, sarebbe stato proprio così: circondato dalle persone che amava", ha detto la giovane pasticcera.