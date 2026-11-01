Halloween di sangue in Texas, 6 morti in tre sparatorie a Dallas

Altre sparatorie sono avvenute nel fine settimana di Halloween in giro negli Stati Uniti. A Birmingham, in Alabama, una persona è rimasta uccisa e otto ferite durante una festa. A Newark, in Delaware, sei persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco. In Illinois, una donna è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita, mentre in Arkansas sei persone sono state portate in ospedale per ferite da arma da fuoco.