nel quartiere di Deep Ellum

Halloween di sangue in Texas, 6 morti in tre sparatorie a Dallas

L'ultimo bilancio registra anche una dozzina di feriti. Si indaga per capire se ci sono collegamenti tra gli episodi

01 Nov 2026 - 18:51
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Halloween di sangue a Dallas, in Texas. In tre diverse sparatorie avvenute nel quartiere di Deep Ellum sono rimaste uccise, stando all'ultimo bilancio diffuso dall'agenzia di stampa Ap, 6 persone, mentre i feriti sarebbero una dozzina. La polizia sta indagando e non è ancora chiaro se gli incidenti siano collegati.

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La dinamica delle sparatorie di Halloween

 La polizia, dunque, sta cercando di stabilire se le sparatorie, che si sono susseguite nell'arco di un'ora e 15 minuti, siano collegate tra loro. "Si tratta di una scena davvero vasta. È molto estesa - ha detto il capo della polizia Daniel Comeaux, - stiamo interrogando alcune delle persone che abbiamo arrestato, cercando ancora di capire esattamente come si ricolleghino a tutte le sparatorie avvenute qui".

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Le altre recenti sparatorie negli Usa

 Altre sparatorie sono avvenute nel fine settimana di Halloween in giro negli Stati Uniti. A Birmingham, in Alabama, una persona è rimasta uccisa e otto ferite durante una festa. A Newark, in Delaware, sei persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco. In Illinois, una donna è stata uccisa e un'altra è rimasta ferita, mentre in Arkansas sei persone sono state portate in ospedale per ferite da arma da fuoco.

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