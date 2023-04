Europarlamento: l'Ue vieti software e apparecchiature da Russia e Cina

L'Ue "vieti l'uso di apparecchiature e software" di produttori di Cina e Russia.

E' quanto chiesto alla Commissione europea dall'Eurocamera. Il rapporto presentato dalla commissione contro le ingerenze straniere (27 sì, un astenuto e un no) auspica che si mettano al bando in particolare TikTok, ByteDance, Huawei, ZTE, Kaspersky, NtechLab, Nuctech, che arrivano da Paesi definiti "ad alto rischio". Sui casi principali d'interferenza, gli eurodeputati sottolineano che "la promozione dell'agenda Gazprom in Germania, le attività di intelligence russe in Ungheria e la disinformazione contro comunità Lgbtiq+ in Slovacchia, Ungheria e Polonia" costituiscono i rischi maggiori.