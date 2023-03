Bbc: Londra vieta l'uso di TikTok a ministri e dipendenti pubblici

Il social TikTok viene messo al bando dal governo Tory britannico.

L'esecutivo guidato da Rishi Sunak ha deciso di vietare l'accesso ai contenuti del network sugli smartphone usati per lavoro dai funzionari pubblici, ministri e dipendenti, imitando la Commissione Ue e gli Stati Uniti. E' quanto riporta la Bbc anticipando una comunicazione attesa in Parlamento da parte del ministro per il Digitale Oliver Dowden.