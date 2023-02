TikTok, la Commissione Ue vieta l'uso dell'App ai dipendenti per ragioni di cybersicurezza

Tramite mail il servizio di sicurezza informatica ha comunicato ai dipendenti della Commissione europea "la sospensione dell'App TikTok sui device personali e di servizio inseriti nei servizi mobili". Inoltre è stato chiesto di cancellare l'applicazione al più presto e non oltre il 15 marzo. Chi non ottempererà vedrà sospesi i servizi corporate di email e Skype for Business.

"La Commissione europea è un'istituzione e come tale ha un forte focus sulla protezione della sicurezza informatica ed è su questo che abbiamo preso questa decisione", ha detto il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton. "Siamo estremamente attenti a proteggere i nostri dati". La decisione sul bando a TikTok, ha chiarito, è stata presa dal commissario Ue Johannes Hahn.

TikTok deplora la decisione Ue: "Basata su pregiudizi"

Il colosso cinese dei video ha deplorato, definendola "sbagliata", la decisione dell'Unione europea di far disattivare l'app dai dispositivi professionali dei suoi dipendenti. In un comunicato diffuso dalla compagnia si legge: "Siamo delusi da questa decisione, che riteniamo sbagliata e basata su pregiudizi. Abbiamo contattato la Commissione per mettere le cose in chiaro e spiegare come proteggiamo i dati dei 125 milioni di persone che sono su TikTok ogni mese in tutta l'Ue".