La Francia vuole bloccare l'accesso ai porno da parte dei minori: verso un'app che certifichi l'età degli utenti

La Francia vuole rendere più difficile, anzi impossibile, l'accesso dei minori ai siti porno.

Per questo, il governo presenterà un sistema che certifichi (davvero) l'età di coloro che vogliono accedervi. Si tratta di un'app specifica che attesti i 18anni compiuti, una sorta di doppio check sull'età degli utenti (come per esempio accade quando tramite le app delle banche confermiamo gli acquisti online), ma senza conoscerne l'identità. Lo ha annunciato al Parisien - come riporta nell'edizione odierna il Corriere della Sera - il ministro della Transizione digitale Jean-Noël Barrot.