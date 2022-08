Ennesima polemica su Marin: spunta una foto in topless di due influencer scattata nella residenza ufficiale

Da quando il video che la mostrava intenta a ballare a una festa con dei vip è diventato virale, la premier finlandese ha dovuto affrontare una polemica al giorno. Dal filmato in cui danza nel privé di un club al test antidroga a cui si è sottoposta dopo le polemiche scaturite dal primo video (e al quale è risultata negativa) fino all’ultimo "scandalo", il più attuale: la foto in topless di due note influencer scattata nella residenza ufficiale della premier. Immagine per la quale Marin si è scusata.

La nuova polemica -

La foto, diffusa sui social, mostra due donne che si baciano mentre si coprono il seno nudo tenendo in mano un cartello con la scritta 'Finlandia'. Era stata scattata ad un party che la premier finlandese aveva organizzato presso la sua residenza ufficiale a Helsinki, Kesaranta, a luglio, dopo il festival musicale di Ruisrock. Secondo i media finlandesi, le due giovani sono state immortalate nei bagni del piano terra della residenza, dove si trova anche una stanza per i briefing dei media.

Le scuse della premier -

Marin ha detto che "l'immagine non è appropriata" e si è scusata. "Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme", ha detto Marin. "Quel tipo di foto non avrebbe dovuto essere scattata, ma per il resto non è successo nulla di straordinario", ha aggiunto.

La 36enne, salita al potere nel 2019, non ha nascosto di godersi le normali attività che caratterizzano i suoi coetanei, come andare in discoteca con gli amici e partecipare ai festival musicali, malgrado le critiche provenienti da alcuni ambienti della vita pubblica finlandese.