Finlandia, spunta un video di Sanna Marin scatenata: polemiche | La premier: "Non ho assunto droghe"

Polemiche in Finlandia dopo la diffusione sui social di alcuni video di un party privato in cui si vede la premier Sannna Marin scatenarsi in balli e canti insieme a diversi personaggi pubblici.

Marin, sulle note di popolari artisti rap come Petri Nygard e Antti Tuisku , balla in compagnia di volti noti del jet set finlandese. "Non ho fatto uso di droghe. Ho solo bevuto un po' di alcol. Questi sono video privati non destinati al pubblico", è la replica della premier.