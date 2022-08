Ecco come i turisti russi riescono a entrare in Europa grazie alla Finlandia

Eppure, i turisti russi un modo per raggiungere le loro amate mete europee lo hanno trovato. Tutto grazie alla Finlandia. Il Paese scandinavo è infatti l'unico tra quelli europei al confine a rilasciare ancora visti ai turisti russi. Il risultato è un paradosso che sta suscitando non poche critiche.

La

chiusura dello spazio aereo russo

superare i confini

la fine in Finlandia delle restrizioni

e la decisione di Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania di sospendere i visti a chiunque venga dalla Russia hanno sbarrato ai suoi cittadini le vie d'accesso ai Paesi europei. Ma la decisione della Finlandia di non adeguarsi ha fornito ai russi la possibilità die poter così muoversi in Europa. Il tutto è diventato evidente concontro il Covid e l'allentamento delle stesse in Russia tra giugno e luglio: in poche settimane - riporta Today - i russi che hanno attraversato il confine sono passati da 125mila a oltre 185mila.

Leggi Anche Kiev: 200 marinai russi rifiutano di tornare a combattere nel sud

Turchia

Serbia

In questo modo la Finlandia ha offerto ai turisti russi un'alternativa, ben più allettante, rispetto alle altre due opzioni possibili. Ovvero la rotta che passa dallae quella che attraversa la, ma la loro pericolosità le rende di fatto poco appetibili.

"La situazione è

insopportabile

governo di Sanna Marin

- attacca Jukka Kopra, del Partito di coalizione nazionale - gli ucraini vengono uccisi, compresi civili, donne e bambini, e allo stesso tempo i russi trascorrono le vacanze nell'Ue". Dello stesso tono Aki Lindén, leader dei socialdemocratici e membro del: "Personalmente, penso che le restrizioni debbano essere rafforzate", ha detto all'Afp.

C'è anche però chi vede in questa circostanza un'occasione per il Paese: "Per come la vedo io, dovremmo prendere i loro soldi. Il boom del commercio sarebbe positivo soprattutto per la Finlandia orientale", ha scritto su Twitter il social democratico Veikko Vallin. Intanto, martedì scorso,

Mosca

reagirà in modo molto negativo

ha fatto sapere tramite il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov che "" in caso di un blocco da parte di Helsinki.