Da Margaret Thatcher a Sanna Marin, quando la leadership è donna

In Italia tutti i posti di comando e potere sono nelle mani degli uomini. Secondo i sondaggi, però,

Giorgia Meloni

Palazzo Chigi

Margaret Thatcher

sarebbe la favorita alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Si configura così la possibilità che aarrivi, per la prima volta, una donna. Una novità per il nostro Paese, ma non per il resto del mondo e d'Europa dove le premier donna sono una realtà già da anni. La prima a guidare un grande Paese è stata, in Inghilterra,eletta nel 1979 e in carica per ben tre mandati consecutivi, ossia per 11 anni.

Leggi Anche Islanda, sfuma il Parlamento a maggioranza donne dopo il riconteggio

Angela Merkel

Germania

Ursula von der Leyen

Sanna Marin

Christine Lagarde

, invece, è stata per 16 anni consecutivi alla guida delle. Eletta nel 2005 è stata un punto fermo non solo nel suo Paese, ma anche per l'Europa intera. A guidare il Parlamento europeo dal 2019 è. Inveceè la premier finlandese eletta due anni fa, all'età di 34 anni. È la più giovane premier al mondo. Ma le donne non guidano solo governi, è il caso diche, dopo Mario Draghi, è alla guida della Banca Centrale Europea.