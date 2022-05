Nel contesto della guerra in Ucraina, la premier finlandese domenica ha presentato la domanda di adesione della Finlandia alla Nato, ponendo così fine alla storica neutralità del Paese nordico. La più giovane premier in carica del pianeta è stata catapultata ai vertici della politica finnica al termine di un percorso sorprendente.

"In viaggio intorno al mondo da 5 anni: tornerò a Verona come un nuovo Eric, ma ripartirò"

Leggi Anche Svezia, il governo farà richiesta di adesione alla Nato

L'infanzia e le ristrettezze economiche

- Nata il 16 novembre 1985, Sanna Marin vive un'infanzia complicata e in ristrettezze economiche. Festeggia il suo primo compleanno in una casa per donne maltrattate, dove sua madre ha trovato rifugio per sfuggire al marito alcolizzato. Madre e figlia si trasferiscono quindi a Pirkkala, sobborgo della seconda città più grande del Paese, Tempere. Qui quando era ancora una bambina, la madre si innamora di una donna: la coppia crescerà insieme la piccola Sanna.

Gli studi e i primi lavori

- Dono anni di scuola dove non sono mancate le difficoltà, Sanna Marin entra all'Università di Tempere dove studierà scienze amministrative. Durante il periodo universitario, lavora per pagarsi gli studi. Fa la fornaia, lavora in un'azienda di imballaggio. Uno dei suoi grandi vanti è di non aver mai osato chiedere un prestito studentesco per paura di non poterlo mai rimborsare.

La carriera politica (lampo)

- Nel 2006 a 20 anni si unisce al movimento giovanile socialdemocratico, diventandone il primo vicepresidente dal 2010 al 2012. Da questo momento in poi sale la scala della carriera politica a quattro a quattro. Eletta al consiglio comunale di Tempere nel 2012, ne diviene presidente. Viene poi eletta secondo vicepresidente del Partito socialdemocratico finlandese nel 2014, e primo vicepresidente nel febbraio 2017.

E' la più giovane premier in carica del pianeta

- Nel frattempo, nel 2015 è stata eletta all'Eduskunta (il Parlamento finlandese). Tutto questo in cinque anni. La Finlandia scopre quindi un nuovo politico che buca lo schermo. Così nel giugno del 2029 viene scelta da Antti Rime, suo predecessore, alla guida del ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni prima di essere eletta dal Parlamento a capo del governo. E' la più giovane premier in carica del pianeta.

Il marito Markus e la figlia Emma

- Bella e sorridente, Sanna Marin è sposata dal 2020 con l'ex calciatore Markus Räikkonen con il quale era fidanzata da quando aveva 19 anni. Dal 2018 la coppia ha avuto una bambina, Emma Amalia.