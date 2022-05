Svezia, il governo farà richiesta di adesione alla Nato

Il premier svedese Magdalena Andersson ha annunciato che la Svezia si unirà alla Finlandia nel chiedere l'adesione alla Nato.

"E' una decisione storica. Stiamo lasciando un'epoca per entrare in una nuova", ha aggiunto, rilevando come la responsabilità degli interessi di politica di sicurezza del Paese vada presa in maniera congiunta agli altri partiti.