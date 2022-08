"Dance with Sanna", le donne finlandesi ballano sui social in solidarietà a Marin

Per mostrare la loro solidarietà alla leader 36enne, hanno deciso di pubblicare online filmati in cui danzano e si divertono alle feste, con la didascalia "Dance with Sanna" e taggando i profili social della premier.

La vicenda

- Marin è al centro di una bufera dopo due video spuntati negli ultimi giorni: nel primo canta e balla in una festa con amici (volti noti del jet set finlandese), nel secondo viene ripresa in atteggiamenti amichevoli con un uomo nel privé di un noto club della capitale Helsinki. Le opposizioni criticano la premier, mentre molte persone si sono schierate in sua difesa con messaggi di solidarietà. E ora l'iniziativa social per rimarcare il concetto.

I sospetti sui russi

- Secondo l'esperto di cybersicurezza Petteri Järvinen, citato dal tabloid finlandese Iltalehti, non è affatto esclusa la possibilità che hacker russi si siano inseriti illecitamente nel telefono o negli account social di qualche conoscente di Marin, diffondendo poi alcuni filmati che la interessavano.

La difesa

- Marin si è difesa spiegando di non aver fatto altro che "ballare, cantare e abbracciare gli amici" bevendo un po' di alcol, come sono soliti fare i suoi coetanei. Non solo: oltre ad aver sottolineato di non aver fatto uso di stupefacenti, ha deciso di sottoporsi a un test anti-droga. I risultati saranno noti tra una settimana.