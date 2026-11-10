Verso le elezioni in Francia, il campione olimpico Teddy Riner in corsa per l'Eliseo

Si dice pronto a diventare un "presidente che unisce", in un Paese lacerato dalle divisioni e fa sul serio: anche "se i candidati sono già parecchi" è pronto "ad andare fino in fondo". Lui è il 37enne Teddy Riner, judoka cinque volte campione olimpico, tra le personalità più popolari di Francia che, nelle ultime ore, ha annunciato a sorpresa la sua candidatura all'Eliseo. "Mi candido per dimostrare che la Francia può rialzarsi", ha dichiarato l'atleta originario della Guadalupa, intervistato dal quotidiano Le Parisien. La scelta di Riner, che si dice "né di destra né di sinistra", si inserisce in una campagna elettorale al momento dominata dall'estrema destra di Marine Le Pen (Rassemblement National) e dall'estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise).
Il judoka Teddy Riner in corsa per l'Eliseo
L'aspirante successore di Emmanuel Macron, per undici volte campione del mondo, ha voluto anche rivolgersi direttamente ai suoi connazionali: "Mi chiamo Teddy Riner e, oggi, ve lo dico guardandovi dritto negli occhi, mi candido alle elezioni presidenziali del 2027" ha detto in un video sui social. E ancora: "So cosa diranno di me: 'È un pazzo. Non appartiene all'ambiente. Non conosce i codici. Non ha mai fatto politica'... Se rifiutarsi di abbassare la testa e rifiutare il caos fa di me un pazzo, allora sì, è così, sono totalmente pazzo".
Riner si dice preoccupato per una Francia che "crolla sotto il peso del debito" e indignato nel vedere "un padre o una madre di famiglia stringere i denti mentre riempiono il carrello della spesa". Lamenta la scomparsa dell'"autorità dello Stato" di fronte ai "delinquenti", ma critica anche la "pesante burocrazia" nella seconda economia della zona euro e il fatto che "si possa stroncare il futuro di un giovane solo perché non ha le conoscenze giuste, il cognome giusto o il colore della pelle giusto". "La lotta - assicura il campione di judo nel video - ha sempre fatto parte di me. So cosa significa combattere, cadere e rialzarsi sempre".
Vorrebbe proseguire la carriera sportiva
Colosso di oltre 2 metri per 140 kg, Riner spiega di aver maturato la sua scelta durante i Giochi Olimpici di Parigi 2024 quando ha "visto tutto un Paese riunirsi, fiero e felice, per poi dividersi qualche settimana dopo..." e aggiunge di voler comunque proseguire la propria carriera sportiva e partecipare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 "se l'incarico lo permette e se i francesi mi autorizzeranno".
Le reazioni e le previsioni per i sondaggi
Le reazioni da parte del mondo politico non sono mancate. Il rivale di centrodestra Edouard Philippe (Horizons), ha espresso ammirazione per l'annuncio dell'atleta, ironizzando poi sul fatto che si tratta di un "candidato di peso". Dal punto di vista dei sondaggi per Erwan Lestrohan, dell'istituto Odoxa, sebbene il judoka sia molto popolare "questo capitale di simpatia non si tradurrà necessariamente in capitale elettorale" in quanto, spiega, gli elettori compiono le proprie scelte in base alla capacità di gestire il potere d'acquisto, le questioni internazionali o l'istruzione. "Altrettanti temi sui quali Teddy Riner rappresenta, per i francesi, un'incognita", sottolinea Lestrohan.
In testa Le Pen e Mélenchon
Intanto Le Pen e Mélenchon continuano a volare nelle intenzioni di voto. Secondo un sondaggio realizzato dall'istituto Odoxa per RTL e M6, il ballottaggio presidenziale vedrebbe una sfida tra la candidata di estrema destra (al primo posto, con 34-36% delle preferenze) e i candidato di estrema sinistra, tra il 18 e il 19%. Entrambi in aumento di due punti rispetto al precedente sondaggio di ottobre.