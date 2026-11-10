Verso le elezioni in Francia, il campione olimpico Teddy Riner in corsa per l'Eliseo

L'aspirante successore di Emmanuel Macron, per undici volte campione del mondo, ha voluto anche rivolgersi direttamente ai suoi connazionali: "Mi chiamo Teddy Riner e, oggi, ve lo dico guardandovi dritto negli occhi, mi candido alle elezioni presidenziali del 2027" ha detto in un video sui social. E ancora: "So cosa diranno di me: 'È un pazzo. Non appartiene all'ambiente. Non conosce i codici. Non ha mai fatto politica'... Se rifiutarsi di abbassare la testa e rifiutare il caos fa di me un pazzo, allora sì, è così, sono totalmente pazzo".