Francia: oggi il "terzo atto" delle proteste

Il governo è corso ai ripari preventivamente: il ministro dell'Interno, Laurent Nunez, ha convocato i prefetti per metterli in guardia per questa giornata, definita "ad alto rischio di turbative dell'ordine pubblico" e di violenze urbane. Mobilitate circa 70.000 unità tra poliziotti e gendarmi. "Il dispositivo di sicurezza predisposto sabato scorso per proteggere negozi e centri commerciali, alla luce dei numerosi appelli a compiere saccheggi che si registrano sui social network, sarà riproposto e potenziato", ha assicurato il ministro.