Francia, il primo ministro Lecornu: "Livello di minaccia rimane alto" | Macron: "Paese in lutto"

Il presidente francese Macron, invece, si è soffermato attraverso i social sulla sparatoria nei comuni di Trappes e La Verrière: "La Nazione è in lutto in seguito all'attentato terroristico. Ci troviamo di fronte a un atto di estrema gravità che, per la sua conclamata natura razzista, segna una svolta per il nostro Paese. Il signor Pengo Bossio Wangi ha perso la vita. Altre cinque persone versano in condizioni critiche; tra loro, una bambina sta lottando per sopravvivere. Il nostro pensiero va a ognuna di loro, ai loro cari, alle loro famiglie". Nel messaggio si legge ancora: "Quanto accaduto oggi ci impone un dovere. Questa sera ho ribadito il sostegno della Nazione a tutte le vittime e alle loro famiglie. È questa la Francia che dobbiamo difendere. È per la sua unità, per la sicurezza di ciascuna e di ciascuno, e per i valori che ci uniscono che mi batterò fino alla fine.