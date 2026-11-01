La Bulgaria è una repubblica parlamentare e i poteri del capo dello Stato sono limitati e per lo più rappresentativi. Il voto si è svolto in un clima di timori sociali e incertezze economiche. Dopo l'ingresso della Bulgaria nell'Eurozona, il primo gennaio scorso, e a causa delle turbolenze nel settore dell'energia, il Paese è afflitto da un forte rincaro di generi alimentari, servizi e tariffe di luce, acqua e riscaldamento. A questi problemi si sovrappone l'elemento di tensione delle navi affondate da droni nel Mar Nero, nei pressi delle acque territoriali bulgare.