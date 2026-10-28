A Belgrado

Serbia, assale poliziotto davanti all'ambasciata d'Israele: ucciso

Il ministro dell'Interno spiega: "Era un minorenne armato di coltelli, gridava Allah Akbar"

28 Ott 2026 - 08:13
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Afp

© Afp

Un assalitore è stato ucciso nella notte davanti all'ambasciata di Israele a Belgrado, in Serbia, dopo aver preso di mira un agente di polizia. Il ministro dell'Interno serbo, Ivica Dacic, ha parlato di un attacco terroristico. "Un minore, la cui identità non è ancora stata accertata ma che si presume sia originario di Sabac, ha aggredito un membro della gendarmeria usando due coltelli e gridando 'Allah Akbar'", ha dichiarato il ministro annunciando che il livello di allerta terrorismo è stato elevato al massimo.

Google Preferred Site

Poliziotto ferito

 L'agente, ha precisato sempre il ministero dell'Interno in un comunicato, ha ucciso l'assalitore per legittima difesa, ma è rimasto leggermente ferito al volto da una coltellata durante l'episodio, avvenuto poco dopo mezzanotte.

Leggi anche

Quella rabbia che non trova voce: perché la Gen Z esplode nelle piazze

Elezioni in Serbia, il presidente uscente Vucic alza bandiera bianca: "Abbiamo perso"

Allerta rossa per terrorismo

 Il ministro dell'Interno ha reso noto che il livello di minaccia terroristica è stato portato al massimo, ovvero in "allerta rossa". "Ciò comporta controlli di sicurezza più rigorosi e una maggiore presenza delle forze dell'ordine in siti sensibili, incluse infrastrutture e luoghi frequentati da grandi folle", ha affermato. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
serbia
israele

Sullo stesso tema