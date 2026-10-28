Serbia, assale poliziotto davanti all'ambasciata d'Israele: ucciso

Un assalitore è stato ucciso nella notte davanti all'ambasciata di Israele a Belgrado, in Serbia, dopo aver preso di mira un agente di polizia. Il ministro dell'Interno serbo, Ivica Dacic, ha parlato di un attacco terroristico. "Un minore, la cui identità non è ancora stata accertata ma che si presume sia originario di Sabac, ha aggredito un membro della gendarmeria usando due coltelli e gridando 'Allah Akbar'", ha dichiarato il ministro annunciando che il livello di allerta terrorismo è stato elevato al massimo.