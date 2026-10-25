Elezioni in Serbia, il presidente uscente Vucic alza bandiera bianca: "Abbiamo perso"

Con il volto triste e commosso, Vucic ha detto che ora "continuerà la lotta dall'opposizione" e che dimostrerà che gli studenti hanno fatto una campagna "scorretta e piena di menzogne" e che non farà nessuno sconto dall'opposizione. "Riconosco la vittoria degli studenti - ha detto - Nessuno fuggirà dalla Serbia per questo". Secondo le prime proiezioni diffuse dall'emittente pubblica Rts mentre Vucic sta parlando, la Studentsksa Lista ha ottenuto il 52% dei voti, percentuale che dovrebbe fruttargli 138 seggi sui 250 di cui è composto il Parlamento, oltre la soglia della maggioranza di 126 seggi, contro il 39,3% di Serbia Unita, che avrebbe così 104 seggi. Nessuna altra coalizione minore ha passato la soglia di sbarramento del 3%, a esclusione dei partiti più piccoli delle minoranze etniche che ne sono esenti.