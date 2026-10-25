Elezioni in Serbia, il presidente uscente Vucic alza bandiera bianca: "Abbiamo perso"

"Abbiamo perso le elezioni". Con queste parole il presidente uscente della Serbia, Aleksandar Vucic, ammette la sconfitta e chiude la contesta elettorale. Stando a un primo calcolo basato sugli scrutini già effettuati, la sua "Serbia Unita" avrà fra 100 e 105 seggi mentre la Lista studentesca dovrebbe ottenerne tra i 135 e i 140, risultando la formazione con il maggior numero di deputati alle elezioni parlamentari anticipate.
L'annuncio di Vucic
Con il volto triste e commosso, Vucic ha detto che ora "continuerà la lotta dall'opposizione" e che dimostrerà che gli studenti hanno fatto una campagna "scorretta e piena di menzogne" e che non farà nessuno sconto dall'opposizione. "Riconosco la vittoria degli studenti - ha detto - Nessuno fuggirà dalla Serbia per questo". Secondo le prime proiezioni diffuse dall'emittente pubblica Rts mentre Vucic sta parlando, la Studentsksa Lista ha ottenuto il 52% dei voti, percentuale che dovrebbe fruttargli 138 seggi sui 250 di cui è composto il Parlamento, oltre la soglia della maggioranza di 126 seggi, contro il 39,3% di Serbia Unita, che avrebbe così 104 seggi. Nessuna altra coalizione minore ha passato la soglia di sbarramento del 3%, a esclusione dei partiti più piccoli delle minoranze etniche che ne sono esenti.
Esultano gli studenti
La Lista studentesca serba ha accolto con entusiasmo l'annuncio della sconfitta elettorale da parte di Vucic, aprendo il proprio intervento dalla sede elettorale con grida di vittoria. I rappresentanti del movimento, riuniti nel centro di Belgrado e in altre città serbe, hanno reagito scandendo "Vittoria! Avanti, avanti!", dopo le parole dell'ormai ex capo di stato. Cittadini e sostenitori del movimento hanno iniziato a festeggiare in diverse località del Paese. I risultati ufficiali dello scrutinio non sono tuttavia ancora definitivi.