Djokovic sulle elezioni in Serbia: "Grande ammirazione per i giovani che hanno lottato"

Durante una conferenza stampa, martedì 27 ottobre, presso lo Swiss Indoors a Basilea, a Djokovic è stato chiesto di commentare la situazione politica del suo paese d'origine. "Ne sono molto felice," ha detto l'ex numero 1 al mondo. "Il mio più profondo rispetto per gli studenti e i giovani che hanno combattuto, hanno dimostrato dignità e incredibile resilienza negli ultimi due anni con una pressione enorme. Ho molta ammirazione per ciò che hanno fatto e per come si sono comportati. Sono riusciti a creare un grande senso di orgoglio in tutto il popolo".