Egitto, danzatrice del ventre italiana arrestata con l'accusa di "offesa alla morale"

Per "offesa alla morale" la danzatrice del ventre Linda Martino (nome d'arte, ndr) è stata arrestata in Egitto da alcune settimane e da poco le è stata rinnovata la detenzione per i prossimi 15 giorni. All'ambasciata italiana le autorità egiziane rifiutano di dare informazioni sulle condizioni della donna, sposata con un italiano e con parenti in Veneto, come riferisce La Repubblica. Alla Farnesina, infatti, dal Cairo avrebbero fatto sapere che "Linda è italiana solo per aver sposato un italiano" e la considerano una loro cittadina, mentre le verifiche condotte dall'Italia dicono che lo sia a tutti gli effetti, a prescindere dal matrimonio.