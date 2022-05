Nigeria, giovane cristiana lapidata e bruciata per blasfemia

Lapidata a morte per blasfemia e bruciata nel nord-ovest della Nigeria: è la disumana condanna toccata a Deborah Samuel, studentessa cristiana accusata di aver pubblicato su WhatsApp un commento ritenuto offensivo nei confronti del profeta Maometto, come riporta Le Monde citando la polizia dello Stato di Sokoto.

In quest'ultimo, come in altri della Nigeria settentrionale, la sharia, cioè la legge islamica, viene applicata insieme al diritto comune.