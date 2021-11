Niger, incendio in una scuola di legno e paglia: almeno 26 bambini morti, decine di ustionati

Afp

Orrore in Niger, dove almeno 26 bambini sono morti in un rogo della loro scuola di paglia e legno. E' successo a Maradi nel sud del Paese. "E' un incendio che ha decimato una scuola ma "non abbiamo ancora un bilancio definitivo", ha dichiarato Issoufou Arzika, segretario generale del sindacato degli insegnanti.