Una telecamera installata lungo la A113 che attraversa Stanford Rivers monitora costantemente il traffico e, grazie a un sistema basato sull'intelligenza artificiale, è in grado di calcolare la velocità dei veicoli analizzandone lo spostamento tra due fotogrammi consecutivi. A differenza degli autovelox tradizionali, non utilizza radar o laser, ma elabora le immagini raccolte dalla videocamera. I dati vengono quindi trasferiti automaticamente a un database e pubblicati sul sito A113 Speederbot, dove è possibile consultare statistiche e rilevazioni in tempo reale. Quando un automobilista supera una determinata soglia di velocità, il sistema salva un'immagine del passaggio. Prima della pubblicazione, però, il creatore controlla manualmente ogni foto per verificare che targhe, volti e altri elementi identificativi siano oscurati. I casi più gravi finiscono infine sul "Wall of Shame" e sui canali social del progetto.