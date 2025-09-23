Droni sull'aeroporto di Copenaghen e Oslo, il premier danese: "Non escludo che dietro l'operazione possa esserci Mosca"

Nel sorvolo di droni lunedì sera sullo scalo di Copenaghen "non posso certo escludere in alcun modo" che sia coinvolta la Russia. E' quanto sostiene la premier danese Mette Fredriksen all'emittente DR. Velivoli sono stati intercettati anche sopra lo scalo di Oslo. "Abbiamo visto droni sopra la Polonia, attività in Romania, violazioni dello spazio aereo estone, attacchi hacker contro aeroporti europei. Ora ci sono stati droni in Danimarca e, a quanto pare, anche in Norvegia", sottolinea, aggiungendo che l'intento "dell'attacco" potrebbe essere stato quello di "disturbare e creare disordini, preoccupazione, vedere fin dove si può arrivare e testare i limiti".