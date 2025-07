Dopo la Francia e la Gran Bretagna, riconoscono lo Stato di Palestina anche Canada e Portogallo

Nel giro di pochi giorni, quattro governi hanno scelto quindi di riconoscere lo Stato di Palestina, sulla scia degli attacchi di Israele nella Striscia di Gaza. Comunicando infatti la loro decisione, l'hanno spiegata come un modo per condannare le violenze di Tel Aviv nell'enclave e allo stesso tempo per far pressione sui vertici di Israele perché si arrivi a un cessate il fuoco.