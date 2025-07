Il Canada riconoscerà lo Stato di Palestina, l'annuncio del premier Carney

Sempre più Paesi si aggiungono alla Francia di Emmanuel Macron nel proposito di riconoscere lo Stato di Palestina in vista della prossima assemblea generale dell’Onu di settembre. L’ultimo in ordine di tempo è stato il Canada: il premier Mark Carney lo ha annunciato il 30 luglio parlando coi giornalisti da Ottawa. "Il Canada è da tempo impegnato a favore di una soluzione a due Stati: uno Stato palestinese indipendente, vitale e sovrano che conviva in pace e sicurezza con lo Stato di Israele. Per decenni si è sperato che questo risultato potesse essere raggiunto nell'ambito di un processo di pace basato su un accordo negoziato tra il governo israeliano e l'Autorità palestinese. Purtroppo, questo approccio non è più sostenibile", ha affermato il capo del governo canadese. "Per questo il Canada intende riconoscere lo Stato di Palestina alla 80a sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre 2025", ha aggiunto.