Donbass, parlano i civili rifugiati nei sotterranei: "Aiutateci a fermare questi massacri"

avanzata russa nel Donbass, regione sud-orientale dell'Ucraina

Sjevjerodonec’k

Luhansk

, a pochi metri dall'ultimo check point prima dell'ingresso in città, l'inviato di guerra mostra nel suo reportage lo stato dell'. Dopo i bombardamenti degli ultimi giorni avvenuti a, nella regione di, molti civili vivono in un rifugio risalente all'epoca sovietica. "Ho 71 anni e sono qua da un mese - racconta un uomo dalla sua postazione letto sotterranea - mia moglie è morta. Non mi aspettavo che i russi iniziassero questa guerra. Non se lo aspettava nessuno. Prima del conflitto ricevevo la pensione ma poi è stato impossibile perché le banche sono chiuse e ora non ho più soldi. È una situazione terribile".

A parlare è anche una donna, nata in

Russia

sotterranei

delle città del Donbass

appello ai paesi occidentali

, rifugiata neidal primo aprile. "Quello che è successo qui è difficile da capire. Prima queste cose le vedevamo solo in tv e ora siamo qui che ci aiutiamo a vicenda. Non abbiamo soldi ma andiamo avanti grazie all'aiuto fornito dalle organizzazioni volontarie". Disperata, la donna conclude lanciando un: "Aiutateci a fermare questi massacri".