New York, Di Maio presenta all'Onu un piano tutto italiano per garantire la pace

, in collaborazione con Palazzo Chigi, ha definitofondamentali che possano garantire la risoluzione delle controversie principali. Nelle scorse ore il documento è stato consegnato anche ai ministri degli Esteri del G7.è quello del "", seguito dalla smilitarizzazione della linea del fronte, per preparare il terreno a eventuali discussioni e alla cessazione definitiva delle ostilità. Nonostante sia il passaggio più scontato, è anche quellovista la situazione sul terreno e la linea del fronte di battaglia che si estende per centinaia di chilometri.riguarda la definizione del futuro dell'Ucraina, nello scacchiere di alleanze e trattati. La soluzione consigliata è quella di garantire la, tramite accordi internazionali di complessa revisione. È prevista la convocazione di una conferenza di pace, nella quale discutere le eventuali condizioni. Vista l'intenzione dell'Ucraina di entrare nella Ue, lo status neutrale dovrebbe essere compatibile con quello didella Comunità Europea., quello più turbolento dal punto di vista diplomatico, prevede la definizione di untra Russia e Ucraina in grado di appianare le divergenze sulla gestione deidella Crimea (invasa dalla Russia nel 2014)e Donbass (in particolare le repubbliche separatiste di Donetsl e Lugansk). Saranno discussi, il nodo della sovranità, del controllo del territorio, le disposizioni legislative e costituzionali di queste aree ed eventuali misure politiche di autogoverno.Inclusi anche i, la libera circolazione di persone, beni, capitali e servizi, la conservazione del patrimonio storico e alcune clausole di revisione a tempo. In parole povere si suggerisce un'delle aree contese e una gestione della sicurezza autonoma.



, di più ampio respiro internazionale, prevede unin grado di garantire pace e sicurezza in Europa, coinvolgendo l'Osce. Verrà riproposto un riassetto degli, a partire dal rapporto tra Unione Europea e Mosca nel quale verranno messi in discussione la stabilità strategica, il disarmo e il controllo degli armamenti,dei conflitti e le misure di rafforzamento della fiducia.Argomento di una delle mediazioni più importanti sarà ile riproporre un ritorno allo status quo precedente il, data dell'invasione ordinata da Putin. Il ritiro potrebbe essere progressivo, così come progressiva sarebbe la possibilecondizionata, parziale, graduale, proporzionale dellenei confronti della Russia.Le quattro fasi saranno poste sotto la totale vigilanza di un organo creato ad hoc: il Gif,, composto da Paesi e organizzazioni internazionali, in particolare Onu e Ue. Tra iche, già qualche settimana fa, erano stati presi in considerazione per i negoziati di pace ci sono Francia, Germania,, Turchia, Stati Uniti, Cina, Canada, Regno Unito, Polonia, Israele.