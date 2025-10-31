Donald Trump carcerato e crocifisso al lettino: in Svizzera la scultura delle polemiche

© Ansa
Sta facendo discutere in Svizzera e non solo la scultura "dedicata" a Donald Trump, che ritrae il presidente americano legato a un lettino a forma di croce, con la tuta arancione tipica dei carcerati statunitensi. L'opera si intitola "Saint or Sinner?" ("Santo o peccatore?") ed è stata realizzata dall'artista londinese Mason Storm.
La scultura si trova a Basilea, in Svizzera, al Kunstmeile, galleria d'arte all'interno del Rümelinspassage, luogo riservato agli artisti che vogliono esporre al pubblico le proprie opere (dipinti, sculture e fotografie). Le opere sono mostrate al pubblico in vetrine ad hoc, illuminate 24 ore su 24. Secondo il gallerista Lakis Sgouridis, più di mille persone passano quotidianamente nello spazio artistico. La statua "dedicata" a Donald Trump rimarrà esposta per due settimane a partire dal primo novembre. Come riporta Tio.ch, l'opportunità di esporre "Saint or Sinner?" è stata a lungo dibattuta in Svizzera, con la questione che era arrivata fin sul tavolo del Consiglio federale.