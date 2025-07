Elon Musk rilancia l'ipotesi di fondare un suo partito

Il miliardario Elon Musk, ex membro dell'amministrazione Usa e ormai non più nelle grazie di Donald Trump, ha evocato di nuovo l'ipotesi di creare un nuovo partito, l'America Party, dopo che l'inquilino della Casa bianca ha minacciato di espellerlo e mandarlo in Sudafrica. "L'Indipendence Day (4 luglio, ndr.) è il momento perfetto per chiedersi se desideri l'indipendenza dal sistema bipartitico (che alcuni definirebbero un partito unico)! Dovremmo creare l'America Party?", ha scritto Musk sul suo social network X. Intanto con 218 voti favorevoli e 214 contrari la Camera dei Rappresentanti giovedì ha approvato l'ampia legge fiscale e di spesa che contiene tutte le priorità di politica interna di Trump. Il presidente ha inoltre dichiarato che intende iniziare a inviare le lettere per informare i partner commerciali dei dazi per trovare un accordo entro il 9 luglio, anche se sono giorni che dice di aver già mandato i messaggi.