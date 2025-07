Dazi, von der Leyen: "Puntiamo a un accordo di principio con gli Usa entro il 9 luglio"

L'Ue punta a "un accordo di principio" sui dazi con gli Usa entro il 9 luglio (la scadenza che aveva fissato il presidente americano Donald Trump con la sua "pausa" di 90 giorni dopo la data in cui li aveva annunciati), perché comunque non ci sarebbe tempo per entrare nei dettagli. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la sua conferenza stampa congiunta con la premier danese Mette Frederiksen, ad Aarhus, in Danimarca, in occasione dell'inizio della nuova presidenza semestrale di turno del Consiglio Ue, che sarà esercitata dal governo di Copenaghen. "Ciò a cui puntiamo - ha aggiunto - è un accordo di principio, perché con un tale volume di scambi in 90 giorni un accordo nei dettagli è impossibile".