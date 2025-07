Trump minaccia Musk: "Deportarlo? Darò un'occhiata" | Tesla crolla a Wall Street

È sempre più aspro lo scontro tra Elon Musk e Donald Trump. Il patron di Tesla è tornato a criticare la legge di bilancio del presidente Usa. "È evidente, con la spesa folle di questo disegno di legge che aumenta il tetto del debito di un record di 5mila miliardi di dollari, che viviamo in un Paese con un unico partito, il partito del maiale", ha scritto su X. In risposta il tycoon ha suggerito al miliardario, fino a poco tempo fa il suo più stretto alleato e ora feroce critico delle sue iniziative fiscali, di "chiudere bottega e tornare in Sudafrica" nel caso in cui dovesse restare "senza sussidi" per le auto elettriche. Poi, a chi gli ha chiesto della possibilità di deportarlo, ha risposto: "Darò un'occhiata". Intanto, sul versante trattative riguardo i dazi, Ue e Usa fanno emergere la volontà di chiudere. Il commissario Ue al Commercio, Maros Sefcovic, è a Washington per un nuovo round di colloqui. Il 10%, in questo momento, è ritenuto un compromesso accettabile, se sorretto da adeguate compensazioni. Secondo Bloomberg, Bruxelles chiederà esenzioni su settori chiave quali la farmaceutica, l'alcol, i semiconduttori e gli aerei commerciali.