Usa, Trump: "Sui dazi non credo servirà prorogare la scadenza" | Nuovo attacco alla Fed: "Tutti sono meglio di Powell"

Donald Trump ha detto che non dovrebbe servire prorogare la scadenza sui dazi. "Potrei farlo ma non credo ci sia bisogno di questo", ha detto in un'intervista a Fox News. Il presidente Usa ha poi aggiunto che "stiamo inviando lettere" ai circa 200 Paesi colpiti dalle misure: "Abbiamo fatto un accordo sui dazi con la Cina e con la Gran Bretagna, stiamo lavorando a intese con tutti gli altri". Poi un nuovo attacco al capo della Federal Reserve, Jerome Powell, colpevole, secondo il tycoon, di non tagliare i tassi di interesse. "Chiunque è meglio di lui", ha spiegato.