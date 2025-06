Usa, il segretario alla Difesa Hegseth: "Trump ha ottenuto un risultato storico alla Nato"

"Donald Trump ha raggiunto un cambiamento storico al vertice della Nato". Lo ha detto il segretario alla Difesa americana, Pete Hegseth, in una conferenza stampa al Pentagono, riferendosi alla promessa dei Paesi europei di aumentare le spese militari (al 5% del Pil) entro il 2035. Intanto il presidente degli Stati Uniti attacca i reporter che hanno "inventato storie false" sull'Iran: "Si vocifera che il New York Times e la Cnn, in fallimento, licenzieranno i giornalisti che hanno inventato storie false sui siti nucleari perché sono così sbagliate".