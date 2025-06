Corte Usa: Trump può mantenere la Guardia nazionale schierata in California

Donald Trump può continuare a schierare in California la Guardia nazionale in risposta alle proteste pro immigrati. Lo ha stabilito la Corte d'appello del nono circuito sospendendo la decisione precedente del giudice Charles Breyer. Questa sentenza ordinava al presidente di restituire il controllo delle truppe al governatore Newsom bollando il comportamento di Trump come "illegale". Intanto, il dipartimento del Commercio stabilisce che i dazi sull'acciaio imposti dalla Casa Bianca si applicheranno agli elettrodomestici realizzati con questo metallo, tra cui lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi e altri. I dazi erano stati fissati al 50% e potrebbero provocare un aumento significativo del costo degli elettrodomestici importati. Le misure entreranno in vigore il 23 giugno.