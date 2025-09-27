Logo Tgcom24
Ultimo aggiornamento: 56 minuti fa

TEMPO REALE

Media: "La Corte Suprema Usa autorizza Trump a congelare oltre 4 miliardi di dollari in aiuti esteri"

Il presidente americano intima a Microsoft di licenziare l'ex vice ministro alla Giustizia Lisa Monaco

27 Set 2025 - 00:22
La Corte Suprema Usa ha dato il via libera all'amministrazione Trump a congelare, per ora, oltre 4 miliardi di dollari in aiuti esteri. Lo riporta il Washington Post. I massimi giudici hanno revocato un'ingiunzione preliminare emessa da un tribunale federale che aveva stabilito che il presidente aveva usurpato il potere di bilancio del Congresso rifiutandosi di spendere miliardi di dollari stanziati per cibo, medicine e sviluppo in tutto il mondo. Intanto, Donald Trump, nel frattempo, attacca a testa bassa contro l'ex vice procuratrice generale degli Stati Uniti dell'Amministrazione Biden, Lisa Monaco, intimando a Microsoft, che le ha assegnato l'incarico presidente degli Affari Globali, di licenziarla. In un post su Truth, il presidente Usa definisce "corrotta e totalmente squilibrata", ricordando i suoi incarichi con Barack Obama e Joe Biden, accusandola di essere stata artefice con loro con l'ex ministro della Giustizia Merrick Garland delle "peggiori cospirazioni del 'Deep State' contro il nostro Paese". 

Vittoria per Donald Trump. La Corte Suprema americana ha dato il via libera all'amministrazione per congelare, per ora, oltre 4 miliardi di dollari in aiuti esteri. Lo riporta il Washington Post. I massimi giudici hanno revocato un'ingiunzione preliminare emessa da un tribunale federale che aveva stabilito che il presidente aveva usurpato il potere di bilancio del Congresso rifiutandosi di spendere miliardi di dollari stanziati per cibo, medicine e sviluppo in tutto il mondo. 

Donald Trump ha annunciato che desecreterà i file su Amelia Earhart, l'aviatrice americana misteriosamente sparita durante un volo sull'Oceano Pacifico nel 1937 mente tentava di diventare la prima donna a circumnavigare la terra.

Donald Trump attacca a testa bassa contro l'ex vice procuratrice generale degli Stati Uniti dell'Amministrazione Biden, Lisa Monaco, e intima a Microsoft, che le ha assegnato l'incarico presidente degli Affari Globali, di licenziarla. In un post su Truth, il presidente Usa definisce "corrotta e totalmente squilibrata", ricordando i suoi incarichi con Barack Obama e Joe Biden, accusandola di essere stata artefice con loro con l'ex ministro della Giustizia Merrick Garland delle "peggiori cospirazioni del 'Deep State' contro il nostro Paese". In particolare, il Russiagate, "la bufala del 6 gennaio, il raid illegale a Mar-a-Lago, lo scandalo 'Autopen' di Biden, la caccia alle streghe sui documenti e altro ancora!". 

