Proteste pro immigrati negli Usa: a Los Angeles coprifuoco in vigore per tutto il fine settimana

Il coprifuoco a Los Angeles, in vigore da martedì in alcune zone della città, resterà in vigore per tutto il fine settimana, mentre le autorità si preparano alle numerose proteste pro immigrazione in programma. Lo ha annunciato il dipartimento della polizia locale. Lo sceriffo della contea di Los Angeles, Roberto Luna, ha parlato di almeno 30 manifestazioni pianificate che potrebbero richiedere un dispiegamento di forze dell'ordine. "Non permetteremo la violenza, il vandalismo o minacce alla pubblica sicurezza ", ha dichiarato il capo della polizia Jim McDonell. In tutto il Paese sono attese fino a 200 manifestazioni. Intanto, circa 60 persone tra veterani e familiari di militari sono state arrestate fuori dal Campidoglio a Washington dopo aver oltrepassato una barriera della polizia. Avevano pianificato un sit-in per protestare contro l'invio della Guardia nazionale e dei Marines da parte del presidente Donald Trump a Los Angeles e contro la parata militare prevista oggi a Washington in occasione del 250esimo anniversario dell'esercito statunitense, nella giornata del 79esimo compleanno di Trump.